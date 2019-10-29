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Кризис на Украине
Обновлено 

Сурков назвал разведение сил в Донбассе хорошей новостью и призвал не терять темп

Помощник президента поблагодарил руководство ЛНР за настойчивость и терпение

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств в Донбассе.

"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил, - сказал он в комментарии ТАСС. - Следует поблагодарить руководство Луганской Народной Республики (ЛНР) за настойчивость и терпение. Будем надеяться, что на этот раз разведение все-таки состоится, и впредь не будет нарушено Украиной".

"Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту", - добавил помощник президента РФ.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона начала в Золотом процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой ранее договоренностью в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны.

"Мы стартуем с сегодняшнего дня, - заявил он перед началом Инвестиционного форума в Мариуполе. - Мы задержались, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ".

О готовности к отводу войск в этом районе сразу же заявили и в ЛНР.

Разведение сил в Донбассе

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание зон безопасности на трех пилотных участках - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Первоначально удалось развести войска в первых двух пунктах. Но затем военные части вновь туда вернулись. Очередные попытки начались только летом нынешнего года, после прихода к власти нового президента Владимира Зеленского.

30 июня отвели войска в районе Станицы Луганской. В конце сентября на очередной встрече контактной группы стороны договорилось также об отводе войск в районе Золотого и Петровского. Оно должно было начаться 7 октября, однако вновь был сорвано по вине украинской стороны, которая начала заявлять о необходимости соблюдения 7-дневного "периода тишины".

Позже в район города Золотое прибыли боевики украинских националистических батальонов, которые заявили, что не дадут отводить войска. В минувшие выходные к ним поехал сам президент Владимир Зеленский. Его общение с радикалами закончилось перепалкой.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеСурков, Владислав ЮрьевичЗеленский, Владимир Александрович
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