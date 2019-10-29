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Медведев на встрече с президентом Кубы заявил о развитии новых идей сотрудничества

Российский премьер также продублировал кубинскому лидеру приглашение на торжества по случаю 75-летия Победы

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и выразил надежду, что в ходе его контактов с руководством РФ удастся развить идеи, сформулированные во время визита российского премьера в Гавану 3-4 октября.

"Я с большой теплотой вспоминаю недавно состоявшийся в начале октября визит в вашу страну. Мне кажется, мы смогли обсудить много важных вопросов и даже сформулировать много новых идей, - сказал глава российского правительства. - Надеюсь, в ходе вашего нынешнего визита также нам удастся их развить, продвинуть и во время нашей встречи, и во время ваших переговоров с президентом [Владимиром] Путиным".

Медведев попросил "передать привет товарищу Раулю [Кастро]". Он рассказал, что с ним ему также удалось провести хорошую встречу и обсудить целый ряд практических вопросов.

Премьер особо отметил насыщенную программу, которая запланирована у президента Кубы в России. В частности, он отметил посещение им Санкт-Петербурга. "Как вы мне только что рассказали, вы посмотрели много интересных объектов, производств. Это очень хорошо, когда видишь что-то своими глазами, и у вас лучшее представление о том, как развивается производство, промышленность, экономика нашей страны, ну, и, конечно, как развивается культурная жизнь в нашей стране", - уточнил он.

Медведев продублировал президенту Кубы приглашение на торжества по случаю 75-летия Победы, которые пройдут 9 мая 2020 года в Москве. "Хочу также сказать, что ждем вас в Москве 9 мая следующего года по случаю 75-летия Победы. Это тоже будет хорошей возможностью сверить часы и продолжить переговоры", - заключил глава российского правительства.

Теги
Кастро, РаульПутин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичКубаРоссияДиас-Канель, Мигель
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