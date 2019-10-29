Путин 30 октября обсудит с премьером Венгрии в Будапеште двусторонние и международные темы

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 30 октября посетит с рабочим визитом Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров планируется обсудить комплекс вопросов российско-венгерского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем", - говорится в сообщении.

Как ранее отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, руководство России и Венгрии обменивается визитами на ежегодной основе.