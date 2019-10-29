Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну

НОВО-ОГАРЕВО, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну. Во время встречи с российским лидером Диас-Канель передал ему также "очень теплые приветствия от Рауля Кастро".

"Пользуясь возможностью, мы повторяем приглашение посетить нашу страну, когда это будет для вас возможно", - сказал он.

"Спасибо большое за приглашение, обязательно им воспользуюсь. И передайте самые наилучшие пожелания товарищу Кастро", - ответил Путин.

Он также заявил, что Россия всегда с особой симпатией относилась к суверенной политике Кубы и рада дальнейшему укреплению кубинской государственности.

"Россия всегда с особой симпатией относилась к независимой позиции Кубы, к ее суверенной политике, - сказал Путин. - Мы рады дальнейшему укреплению кубинской государственности".

Президент отметил, что товарооборот двух стран по итогам 2018 года вырос на треть. "Понятно, что в таких условиях, в которых находится Куба, непросто решать экономические и социальные вопросы. Но вам это в целом удается", - добавил он.

Российский лидер также поздравил Диас-Канеля с недавним избранием на пост президента. Он отметил, что контакты на высшем и высоком уровне между двумя странами происходят на постоянной основе, указав, что Москва и Гавана "активно поддерживают друг друга на международной арене".

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