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Николай Патрушев 30-31 октября посетит Таджикистан и Узбекистан

Он проведет консультации по линии аппаратов советов безопасности

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 30-31 октября посетит с визитами Таджикистан и Узбекистан. Об этом во вторник сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"30 октября в Душанбе и 31 октября в Ташкенте Николай Патрушев проведет российско-таджикистанские и российско-узбекистанские консультации по линии аппаратов советов безопасности", - говорится в сообщении.

Патрушев регулярно проводит двусторонние консультации по безопасности со своими коллегами из других стран. В середине октября он посетил с визитами Кубу и Бразилию, в середине сентября находился с двухдневным визитом в Японии, а в конце августа секретарь Совбеза РФ возглавлял российскую делегацию на консультациях по безопасности в Малайзии и Сингапуре. За последние месяцы Патрушев посещал также Ереван, Баку и Минск.

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АзербайджанПатрушев, Николай ПлатоновичАрменияБелоруссияБразилияЯпонияТаджикистанУзбекистанМалайзияСингапурКубаРоссия
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