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Мэром Череповца стал экс-гендиректор "Северсталь Российская сталь" Вадим Германов

На эту должность также претендовал директор череповецкого муниципального Банно-прачечного хозяйства Руслан Борохович, но депутаты единогласно проголосовали за назначение Германова

ТАСС, 29 октября. Депутаты Череповецкой городской думы (Вологодская область) назначили мэром города Вадима Германова, который ранее занимал пост генерального директора компании "Северсталь Российская сталь". Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе мэрии.

Должность руководителя администрации Череповца освободилась после назначения 19 сентября прежнего мэра Елены Авдеевой членом Совета Федерации от органов исполнительной власти Вологодской области.

"Депутаты проголосовали за назначение Германова единогласно", - сказал помощник мэра по работе со средствами массовой информации Сергей Климушкин. Всего проголосовали 23 депутата.

На должность мэра также претендовал директор череповецкого муниципального Банно-прачечного хозяйства Руслан Борохович.

Череповец - один из крупнейших промышленно-транспортных центров Северо-Запада России с населением в 318 тыс. человек. Градообразующие предприятия - "Северсталь" и "Фосагро". Вклад города в экономику страны - 1% ВВП. С 4 августа 2017 года Череповец наделен статусом территории опережающего развития (ТОР), насчитывает 13 резидентов с суммарным объемом инвестиций более 3 млрд рублей.

Теги
РоссияВологодская область
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