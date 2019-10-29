Начальник Генштаба ВС РФ встретился в Москве с вице-президентом Экваториальной Гвинеи

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил с вице-президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгемой Обиангом Манге вопросы сотрудничества двух стран.

Сегодняшняя встреча в Москве является результатом договоренностей между президентами России и Экваториальной Гвинеи на полях саммита Россия - Африка, прошедшего 24 октября в Сочи.

"В развитие этой встречи и по поручению министра обороны РФ готов обсудить с вами актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, представляющие взаимный интерес", - сказал Герасимов.

Он также отметил традиционно дружественный характер отношений между Россией и Экваториальной Гвинеей и поблагодарил за усилия страны по противодействию терроризму и восстановлению стабильности в Африканском регионе.

"Надеюсь, что визит в Россию вашей делегации будет способствовать дальнейшему всестороннему развитию отношений между нашими странами и оборонными ведомствами", - сказал начальник Генштаба ВС РФ.

В свою очередь вице-президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил российскую сторону за теплый прием.