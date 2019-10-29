Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

Шойгу сообщил о завершении отвода подразделений курдов из зоны безопасности в Сирии

Министр обороны России отметил, что отвод завершен досрочно
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЕРЕВАН, 29 октября. /ТАСС/. Отвод вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершён досрочно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция", - сказал Шойгу во вторник на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

Он отметил, что у России и Армении накоплен "огромный опыт по ведению борьбы с международным терроризмом".

Министр отметил активное накопление опыта, который офицеры двух стран приобретают в Сирии по части гуманитарного содействия, по линии разминирования. "Это идет довольно активно. Больше 100 кв. км разминировано, обезврежено большое количество разных взрывоопасных предметов - от мин и снарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня. Точно также и врачи получают колоссальный опыт, проводя операции, оказывая медицинскую помощь населению, которое настрадалось за эти годы, настрадалось довольно сильно", - сказал Шойгу.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. После этого Анкара объявила, что ее широкомасштабная операция в приграничной местности фактически остановлена. Однако у Турции остается контроль над обширными территориями, куда она намеревается в перспективе переселять беженцев.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Сирийская оппозиция провела переговоры с дипломатами России
Подробности беседы в постпредстве РФ при ООН в Женеве не уточнили
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС