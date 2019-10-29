Шойгу сообщил о завершении отвода подразделений курдов из зоны безопасности в Сирии

ЕРЕВАН, 29 октября. /ТАСС/. Отвод вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершён досрочно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция", - сказал Шойгу во вторник на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

Он отметил, что у России и Армении накоплен "огромный опыт по ведению борьбы с международным терроризмом".

Министр отметил активное накопление опыта, который офицеры двух стран приобретают в Сирии по части гуманитарного содействия, по линии разминирования. "Это идет довольно активно. Больше 100 кв. км разминировано, обезврежено большое количество разных взрывоопасных предметов - от мин и снарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня. Точно также и врачи получают колоссальный опыт, проводя операции, оказывая медицинскую помощь населению, которое настрадалось за эти годы, настрадалось довольно сильно", - сказал Шойгу.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. После этого Анкара объявила, что ее широкомасштабная операция в приграничной местности фактически остановлена. Однако у Турции остается контроль над обширными территориями, куда она намеревается в перспективе переселять беженцев.