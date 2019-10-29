Косачев считает, что отставка премьера Ливана может стать шагом к урегулированию кризиса

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что отставка премьер-министра Ливана Саада Харири может стать шагом к мирному урегулированию ситуации в стране, в котором заинтересованы все здоровые силы.

"Убежден, что все здоровые силы в самом Ливане и в соседних государствах, как и в традиционно дружественной Ливану России, заинтересованы в мирном урегулировании кризиса, отставка Саада Харири может быть шагом в этом направлении. Посмотрим на реакцию улицы, ведь ее готовность к диалогу и есть важный индикатор конструктивного настроя и способности к поиску разумного выхода. Альтернатива всем известна по соседним странам, никому пока силовые сценарии счастья не принесли. Ну разве что некоторым внешним силам", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что требования демонстрантов в Ливии носят социально-политический характер и касаются типичного для стран региона набора тем: экономика, безработица и коррупция. "У многих, что называется, накопилось и вылилось в стихийные акции, однако вопрос в том, по какому сценарию все пойдет дальше, кто и как сейчас воспользуется этой ситуацией и не перерастет ли мирный протест в нечто большее", - подчеркнул сенатор.

Он считает, что "заинтересованные в "перетасовке" ливанской "колоды" уже объявились". Косачев отметил сообщение агентства Reuters, которое со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщило, что Вашингтон поддерживает призывы участников протестных акций в Ливане.

Харири во вторник заявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы коалиционного кабинета. Сообщение о его уходе в отставку прозвучало на фоне продолжающихся с 17 октября массовых акций протеста, парализовавших Ливан. Демонстранты на центральных площадях Бейрута требовали отставки коалиционного кабинета, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. На прошлой неделе они отвергли предложение президента республики Мишеля Ауна о вступлении в конструктивный диалог с властями и выдвинутый премьер-министром антикризисный план реформ.