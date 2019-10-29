В Минобороны заявили, что РФ выполнила мероприятия Меморандума о взаимопонимании с Турцией

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия в полном объеме выполнила мероприятия по условиям российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября. Об этом заявил во вторник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Российской стороной в полном объеме выполнены мероприятия, предусмотренные условиями российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года. По состоянию на 18:00 29 октября осуществлен отвод 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 тыс. человек и более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники на 30 километров от линии соприкосновения с Вооруженными силами Турецкой Республики", - сказал он.

Боренков добавил, что на сирийско-турецкой границе правительственными силами Сирии выставлены 84 пограничные заставы, из них 60 застав в районе Камишлия и 24 заставы в районе Кобани.

По его словам, с 23 октября российская военная полиция осуществляет патрулирование в 10-километровой зоне безопасности на участках Джераблус - Коран, Камишлия - Факира и Камишлия - Сималька.

"Турецкая сторона ежедневно информируется обо всех действиях по реализации Меморандума", - сказал генерал.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли Меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.