Лавров прибыл в Женеву для участия во встрече в астанинском формате

ЖЕНЕВА, 29 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Женеву, где примет участие во встрече астанинского формата (Россия, Иран, Турция) в преддверии запуска сирийского Конституционного комитета.

Лавров, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также встретятся со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Намеченный на 30 октября запуск самого Конституционного комитета пройдет уже без участия министров.