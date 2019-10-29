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Кризис в Сирии

Лавров прибыл в Женеву для участия во встрече в астанинском формате

Мероприятие пройдет в преддверии запуска сирийского Конституционного комитета

ЖЕНЕВА, 29 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Женеву, где примет участие во встрече астанинского формата (Россия, Иран, Турция) в преддверии запуска сирийского Конституционного комитета.

Лавров, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также встретятся со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Намеченный на 30 октября запуск самого Конституционного комитета пройдет уже без участия министров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранСирияТурцияРоссияКризис в СирииЗариф, Мохаммад ДжавадЧавушоглу, Мевлют
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