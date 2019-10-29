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Грушко: встреча в формате "два плюс два" глав МИД и МО России и Италии скоро состоится

Заместитель министра иностранных дел РФ сообщил, что подготовительный процесс в настоящее время продолжается

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Италии состоится в скором времени. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Подготовительный процесс продолжается, на сегодняшний день пока дата такой встречи не определена. Но она состоится в недалеком будущем, об этом я могу говорить с высокой долей определенности", - указал высокопоставленный дипломат.

"У нас состоялись предварительные переговоры с участием военных, и мы рассмотрели возможную повестку дня, которую можно будет предложить к вниманию министров", - добавил Грушко.

Теги
ИталияРоссияГрушко, Александр Викторович
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