Грушко: встреча в формате "два плюс два" глав МИД и МО России и Италии скоро состоится

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Италии состоится в скором времени. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Подготовительный процесс продолжается, на сегодняшний день пока дата такой встречи не определена. Но она состоится в недалеком будущем, об этом я могу говорить с высокой долей определенности", - указал высокопоставленный дипломат.

"У нас состоялись предварительные переговоры с участием военных, и мы рассмотрели возможную повестку дня, которую можно будет предложить к вниманию министров", - добавил Грушко.