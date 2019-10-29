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Замглавы МИД РФ и глава политбюро ХАМАС обсудили ситуацию на палестинских территориях

Разговор состоялся по инициативе палестинской стороны

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и председатель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания обсудили во вторник по телефону ситуацию на палестинских территориях, в том числе идеи, выдвинутые президентом Палестины Махмудом Аббасом, о проведении выборов как важного шага по восстановлению палестинского национального единства. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация на палестинских территориях, включая выдвинутые президентом Палестины Махмудом Аббасом, в том числе в рамках 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года, идеи проведения выборов в качестве важного шага по восстановлению палестинского национального единства", - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что "с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку скорейшего преодоления внутрипалестинского раскола как необходимого условия реализации законных прав палестинского народа на создание собственного независимого государства в границах 1967 года".

Разговор состоялся по инициативе палестинской стороны, указали в российском дипведомстве.

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ПалестинаРоссия
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