Замглавы МИД РФ обсудил с временным поверенным Ливии итоги саммита Россия - Африка

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с временным поверенным в делах Ливии в Москве Мустафой Абу Саедом итоги переговоров сторон на саммите Россия - Африка и развитие двустороннего взаимодействия. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе с учетом состоявшихся российско-ливийских контактов "на полях" саммита Россия - Африка 23-24 октября в Сочи", - отметили в министерстве.