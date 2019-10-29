Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: назначение РФ причастной "ко всем бедам" стало "визитной карточкой" Вашингтона

Официальный представитель МИД России сообщила, что в том числе речь идет и о вине Москвы в протестах в Латинской Америке

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Стремление обвинять Россию во всех "бедах и невзгодах", в том числе в разжигании протестов в регионе Латинской Америки, стало "визитной карточкой" американских властей. Об этом говорится в распространенном во вторник ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой, на вопрос СМИ о том, что в ходе прошедших на днях слушаниях на Капитолийском холме представители администрации и конгресса США выступили в том числе с антироссийскими заявлениями в связи с событиями в ряде стран Латинской Америки.

"Действительно, в последние дни в некоторых странах Латинской Америки - Гаити, Гондурасе, Перу, Эквадоре, Чили - прошли или проходят антиправительственные выступления, вызванные рядом внутренних проблем, с которыми столкнулись эти государства. С тревогой и сопереживанием следим за усилиями по нормализации ситуации", - сказала дипломат.

"Рефлекторное стремление искать корень всех "бед и невзгод" в России, без устали придумывать предлоги для новых информационных войн, в том числе "назначать" российскую сторону причастной к разжиганию протестов в регионе, стало "визитной карточкой" Вашингтона, - добавила Захарова. - Парадоксально, но там не хотят признавать очевидное, когда анализируют последствия навязываемых другим странами неолиберальных экономических рецептов".

Официальный представитель российского дипведомства добавила, что, "если вскоре "эксперты" в Вашингтоне увидят "руку Москвы" в отторжении латиноамериканцами, причем независимо от их внутриполитических предпочтений, "доктрины Монро", вот уже два века служащей идеологической базой для непрекращающегося вмешательства США в дела стран этого региона", то этому не стоит удивляться.

Дипломат подчеркнула, что Россия заинтересована в стабильной, политически и экономически устойчивой Латинской Америке, и ни у кого не должно быть сомнений в этом. "Со всеми странами континента развиваем взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела - так, как это зафиксировано в Уставе ООН и соответствует нормам международного права", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Лавров заявил, что действия США по Сирии противоречат международному праву
Работа Конституционного комитета Сирии должна строиться без навязывания искусственных сроков извне, подчеркнул глава МИД России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС