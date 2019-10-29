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Кризис в Сирии

Главы МИД РФ, Ирана и Турции выступили с совместным заявлением по Сирии

Министры отметили, что конфликт в республике не имеет военного решения, а также подтвердили "неизменную приверженность суверенитету и независимости Сирийской Арабской Республики"
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо) Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо)
© Александр Щербак/ТАСС

ЖЕНЕВА, 29 октября. /ТАСС/. Начало работы Конституционного комитета в Сирии исключило военное разрешение ситуации в стране. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел астанинского формата (Россия, Иран, Турция) по итогам состоявшейся во вторник в Женеве встречи.

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"Выразили убеждение, что запуск конституционного комитета доказывает, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - подчеркнули главы внешнеполитических ведомств.

Стороны также подтвердили "неизменную приверженность стран-гарантов суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики" и отметили, что "эти принципы должны пользоваться уважением всех сторон".

Стороны также отметили, что Конституционный комитет должен работать без навязывания извне сроков и иного вмешательств. 

Главы дипведомств трех стран "приветствовали создание Конституционного комитета и его созыв 30 октября 2019 года в Женеве при решающем вкладе стран - гарантов астанинского формата и во исполнение решений Конгресса национального сирийского диалога в Сочи". Они выразили благодарность спецпосланнику генсекретаря ООН по Сирии Гейру Педерсену за его усилия, отмечается в документе.

"Подтвердили решимость оказывать поддержку работе Конституционного комитета путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами и спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии для обеспечения его устойчивой и эффективной работы, - подчеркивается в заявлении. - Высказали мнение, что Конституционный комитет в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов, что позволило бы добиться максимально широкой поддержки результатов его работы со стороны сирийского народа".

Отдельное внимание главы МИД стран - гарантов астанинского формата уделили гуманитарной ситуации в стране. Они подчеркнули важность продвижения "более широкого процесса урегулирования в целях увеличения гуманитарной помощи всем сирийцам на всей территории Сирии без выдвижения предварительных условий и дискриминации, содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии, а также установления доверия между сирийскими сторонами".

Теги
ИранСирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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Кризис в Сирии
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