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Кризис в Сирии
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Лавров заявил, что действия США по Сирии противоречат международному праву

Работа Конституционного комитета Сирии должна строиться без навязывания искусственных сроков извне, подчеркнул глава МИД России

ЖЕНЕВА, 29 октября. /ТАСС/. Работа Конституционного комитета Сирии должна строиться без навязывания искусственных сроков извне. Соответствующее мнение высказал во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в астанинском формате с главами МИД Ирана и Турции Мохаммадом Джавадом Зарифом и Мевлютом Чавушоглу.

"Мы выражаем надежду, что участники конституционного комитета будут руководствоваться стремлением к компромиссу, будут конструктивно взаимодействовать и не будут подвергаться внешнему вмешательству. Работа этого комитета должна строиться без навязывания извне каких-либо искусственных сроков, должна быть нацелена на достижение общего самого широкого согласия", - сказал Лавров.

Конституционный комитет Сирии сформирован в соответствии с резолюцией, принятой в январе 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога. В него вошли 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях "редакционной комиссии", которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями. Первое заседание комитета состоится 30 октября.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранСирияТурцияРоссияКризис в СирииЗариф, Мохаммад ДжавадЧавушоглу, Мевлют
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