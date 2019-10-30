Депутаты в Приморье отказались от законопроекта о прямых выборах мэров

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Депутаты в Приморье на заседании в среду большинством голосов проголосовали за снятие с дальнейшего рассмотрения закона о прямых выборах глав муниципалитетов. Об этом сообщил на заседании председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев. Поводом стало то, что в Приморье появился новый вид образования, муниципальный округ, и рост числа избирательных кампаний повлек бы за собой большие расходы из краевого бюджета.

"В связи с изменением федерального законодательства и в уставе Приморского края, перечень видов муниципальных образований Приморского края дополнен новым видом муниципального округа. Муниципальными образованиями Приморского края в течение 2020 года будут проведены мероприятия по образованию муниципальных округов путем объединения муниципальных районов и соответствующих поселений. Данные преобразования повлекут за собой формирование значительного количества органов местного самоуправления, а в образованных муниципальных образованиях увеличение числа избирательных кампаний и выделение дополнительных финансовых средств из краевого бюджета на их проведение", - сообщил Текиев.

"За" проголосовали 36 из 37 присутствующих депутатов.

Создание в Приморье муниципальных округов предусмотрено федеральным законом. Муниципальный округ представляет собой несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями. Такие округа могут быть образованы путем наделения соответствующим статусом городских округов или в результате объединения всех поселений муниципального района, в этом случае они утрачивают статус муниципального образования.

В сентябре, приняв соответствующие законы, депутаты одобрили создание Анучинского, Пограничного и Чугуевского муниципальных округов. Ожидается, что это улучшит работу органов местного самоуправления, поможет эффективнее решать местные вопросы, в том числе при чрезвычайных ситуациях.

К началу 2018 года большинство административных центров и столиц российских регионов отказалось от прямых выборов руководителей. Мэры избираются населением в Абакане, Кемерове, Новосибирске, Томске, Хабаровске и Якутске. Прямые выборы глав городских округов и муниципальных районов в Приморье не проходят с 2014 года, когда соответствующий закон был принят краевым парламентом. В 2014-2015 годах все муниципалитеты приняли соответствующие поправки к собственным нормативным актам.