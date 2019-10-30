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Российский дипломат выступил в ООН против наращивания США военного потенциала в космосе

Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов также напомнил о наличии у Вашингтона "противоспутникового оружия с опытом реального применения"

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Планы США разместить оружие в космосе показали их истинные намерения по развязыванию гонки вооружений. Об этом заявил во вторник зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая на Первом комитете Генассамблеи ООН.

"Заявления американского руководства о намерении разместить оружие в космосе раскрывают истинные причины многолетнего активного противодействия США и их союзников многосторонним усилиям по выработке и заключению многостороннего юридически обязывающего инструмента и продвижению инициатив, направленных на сохранение космоса для использования и исследования в мирных целях", - отметил он.

"Обеспечив себе "свободу рук", США приступили к наращиванию военно-космического потенциала, - констатировал дипломат. - Активно развиваются возможности по противодействию "враждебному влиянию" на космические аппараты иностранных государств".

"При этом имеющаяся у США группировка спутников военного назначения, которая включает и те, которые способны осуществлять маневрирование в околоземном космическом пространстве, кратно превышает по численности российский контингент, - обратил внимание Белоусов. - Более того, Вашингтон продолжает регистрировать ее космические аппараты исключительно как метеорологические или коммуникационные, но никак не военные. Наконец, не стоит забывать и о наличии у США противоспутникового оружия, причем с опытом реального применения".

В то же время он подчеркнул, что Россия "вместе со своими единомышленниками стремится не допустить провоцируемой странами Запада гонки вооружений в космическом пространстве".

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