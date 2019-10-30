Володин заявил, что политические репрессии никогда не должны повториться

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Политические репрессии никогда не должны повториться, и от того, какой опыт извлечет из них общество, зависит его будущее. Об этом заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин в День памяти жертв политических репрессий.

"Такое никогда не должно повториться. Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки и сохранить память", - подчеркнул спикер. "От этого во многом зависит настоящее и будущее страны, общества, людей", - предупредил он.

День памяти жертв политических репрессий в России официально отмечается с 1991 года 30 октября. В этот день и накануне в стране проходят акции и церемонии, призванные почтить и сохранить память о жертвах репрессий, напомнить молодым поколениям о трагических страницах истории ХХ века. Точное число репрессированных по разным основаниям в годы советской власти до сих пор неизвестно, но, по некоторым оценкам, может достигать более десяти миллионов человек.