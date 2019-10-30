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Россия может увеличить информационный обмен по терроризму с Интерполом, ОБСЕ и НАТО

В МИД России указали на целесообразность более интенсивного использования международного информационного банка данных Национального антитеррористического комитета, а также антитеррористических структур в составе ШОС и СНГ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россия может интенсифицировать обмен информацией по вопросам борьбы с террористической угрозой с такими организациями, как Интерпол, ОБСЕ и НАТО. Об этом заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил в среду на международной конференции ОДКБ "О роли и характере взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным терроризмом".

"Не отрицаем возможности повышения информационного обмена [по борьбе с терроризмом] с Интерполом, а также специализированными структурами ОБСЕ и НАТО", - сказал Панкин.

Замминистра указал на целесообразность более интенсивного использования международного информационного банка данных Национального антитеррористического комитета, а также антитеррористических структур в составе ШОС и СНГ.

Высокопоставленный дипломат также обратил внимание на то, что многие образцы оружия, захваченные у боевиков в Сирии, указывают на то, что они поставлялись при посредничестве государственных структур.

"В этой связи полагаем, что необходимо наращивать усилия по созданию действенных международно-правовых механизмов, нацеленных на пресечение поставок оружия и материальных средств террористам", - подчеркнул Панкин.

Теги
РоссияПанкин, Александр Анатольевич
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