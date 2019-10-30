Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

В МИД России позитивно оценили начало отвода сил в районе Золотого в Донбассе

При этом в российском дипведомстве указали, что ситуация в Донбассе не позволяет говорить о дате саммита в "нормандском формате"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Москва приветствует начало разведения сил и средств в районе Золотого у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Мы позитивно оцениваем. Это позитивный процесс, но нужно дождаться его завершения", - сказал он.

Дипломат напомнил, что Москва неоднократно в течение последних трех лет говорила о необходимости выполнить решение, принятое на саммите в "нормандском формате" в октябре 2016 года. Оно предписывало провести в Донбассе разведение сил на трех пилотных участках: у Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

"Посмотрим, как это все завершится", - заключил Руденко.

При этом Руденко отметил что речь о точной дате проведения саммита лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) пока не идет, так как пока не состоялся отвод сил и средств на всех участках у линии соприкосновения в Донбассе.

"Говорить о датах саммита пока преждевременно, поскольку это пока только начало разведения сил, причем в одном из трех пунктов. В Станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом", - сказал он.

Стороны конфликта в Донбассе во вторник начали отвод войск в районе населенного пункта Золотое на линии соприкосновения в Луганской области. Это произошло без каких-либо предварительных объявлений, неожиданно не только для СМИ, но и для многих участников самого процесса. При этом наблюдатели отметили, что похожий на спецоперацию отвод начался после столь же неожиданной поездки Зеленского в этот район в минувшие выходные.

Разведение сил в районе Станицы Луганской завершено в конце июня 2019 года.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
ЦИК в декабре предложит меры по оздоровлению избирательной системы Петербурга
Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что еще накануне избирательной кампании 2019 года комиссию волновала ситуация с организацией выборов в городе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС