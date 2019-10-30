В МИД России позитивно оценили начало отвода сил в районе Золотого в Донбассе

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Москва приветствует начало разведения сил и средств в районе Золотого у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Мы позитивно оцениваем. Это позитивный процесс, но нужно дождаться его завершения", - сказал он.

Дипломат напомнил, что Москва неоднократно в течение последних трех лет говорила о необходимости выполнить решение, принятое на саммите в "нормандском формате" в октябре 2016 года. Оно предписывало провести в Донбассе разведение сил на трех пилотных участках: у Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

"Посмотрим, как это все завершится", - заключил Руденко.

При этом Руденко отметил что речь о точной дате проведения саммита лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) пока не идет, так как пока не состоялся отвод сил и средств на всех участках у линии соприкосновения в Донбассе.

"Говорить о датах саммита пока преждевременно, поскольку это пока только начало разведения сил, причем в одном из трех пунктов. В Станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом", - сказал он.

Стороны конфликта в Донбассе во вторник начали отвод войск в районе населенного пункта Золотое на линии соприкосновения в Луганской области. Это произошло без каких-либо предварительных объявлений, неожиданно не только для СМИ, но и для многих участников самого процесса. При этом наблюдатели отметили, что похожий на спецоперацию отвод начался после столь же неожиданной поездки Зеленского в этот район в минувшие выходные.

Разведение сил в районе Станицы Луганской завершено в конце июня 2019 года.