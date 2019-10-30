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ЦИК проанализирует работу главы избиркома Хабаровска из-за регистрации судимого кандидата

Информация о том, что избранный сенатором от заксобрания региона Дмитрий Приянов имеет погашенную судимость, появилась на сайте местного избиркома только 16 октября

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что комиссия проведет анализ работы главы избирательной комиссии Хабаровского края Геннадия Накушнова в связи с регистрацией имевшего судимость кандидата от ЛДПР Дмитрия Приятнова, который в сентябре избран депутатом местной думы.

"Мы проверили по данным ФЦИ (федеральный центр информатизации при ЦИК), эта информация [о судимости] не размещалась на сайте избирательной комиссии. Она была по каким-то причинам скрыта и появилась на сайте ЦИК и на сайте избирательной комиссии Хабаровского края 16 октября после того, как шум пошел в прессе", - сказал Булаев в ходе заседания ЦИК в среду.

По его словам, избирательная комиссия региона не выполнила свои полномочия, предписанные законом. "И мы знаем, что в отношении только одного кандидата во всей избирательной кампании была получена дополнительная информация из ЦИК о наличии судимости. По срокам не совсем так совпадает, в связи с чем я усматриваю умышленные действия со стороны председателя краевой избирательной комиссии. На мой взгляд, это тоже требует со стороны ЦИК дополнительной аналитики и принятия решения не в поиске того, как выйти из ситуации, а как оценить бездействие председателя комиссии Хабаровского края. Я думаю, Геннадий Константинович [Накушнов], это серьезный промах в вашей работе, который имеет достаточно серьезные последствия в дальнейшем", - уточнил Булаев.

Он добавил, что ЦИК "дополнительно проведет анализ, поднимет первоисточники, документы и сможет сформулировать свое решение".

Законодательная дума Хабаровского края 23 октября избрала Приятнова сенатором от заксобрания региона. Его избрали депутатом думы в сентябре 2019 года, он представляет ЛДПР. По данным сайта избиркома края, у Приятнова есть погашенная в 2009 году судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").

Теги
РоссияХабаровский крайБулаев, Николай Иванович
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