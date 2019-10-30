ЦИК в декабре предложит меры по оздоровлению избирательной системы Петербурга

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. ЦИК РФ намерен в декабре предложить набор мер, которые позволили бы кардинальным образом оздоровить избирательную систему в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в среду председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, где обсуждается доклад главы избиркома Петербурга Виктора Миненко по итогам муниципальных выборов 8 сентября.

Памфилова отметила, что еще накануне избирательной кампании 2019 года ЦИК волновала ситуация с организацией выборов, "которая складывалась в городе [Петербурге] в предыдущие кампании".

"Исходя из своей компетенции, понимая, что ЦИК не является организующей комиссией по выборам губернатора и муниципальным выборам, в то же время отвечает за весь процесс контроля, за тем, как вообще проходит кампания, анализируя проблемы, которые накопились [в Петербурге], мы постарались максимально сделать все, провести профилактику, чтобы не допустить повторения проблем. Мы вооружили комиссию Петербурга, чтобы облегчить им работу в этом направлении, мы серьезные профилактические шаги в этом направлении сделали, но, к сожалению, не дали они эффекта, который мы предполагали", - сказала председатель ЦИК.

При этом она обратила внимание, что ЦИК "практически не получал жалоб" по выборам губернатора Санкт-Петербурга, в отличие от выборов муниципального уровня.

"Мы сегодня не заканчиваем работу [по анализу муниципальных выборов в Петербурге], решительные действия должны быть умные и приводить к результату, а не к пиару и пустому сотрясению воздуха. Мы видим, что очень многое надо сделать и вам, и нам, чтобы ситуацию кардинально исправить", - обратилась Памфилова к избиркому Петербурга по селекторной связи. "Мы предполагаем до конца этого года, до середины декабря сделать окончательные серьезные выводы и предложить систему действий, которая позволила бы нам кардинальным образом оздоровить всю систему избирательных комиссий города снизу доверху, чтобы к следующим выборам, тем более к выборам в 2021 году (когда будут проводиться выборы в Госдуму) не провалить [работу]", - заявила она.

Муниципальные выборы в Петербурге

В единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге прошли выборы муниципальных депутатов и губернатора города. Кандидаты на этапе регистрации жаловались на нарушения в работе избиркомов, которые не позволяли им подать документы для регистрации или отказывали в регистрации. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга в июле зарегистрировала более 150 кандидатов в муниципальные депутаты, которым ранее было отказано в регистрации представителями муниципальных избиркомов.

На заседании в конце сентября ЦИК РФ принял постановление, которым признал неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга при проведении муниципальных выборов 8 сентября. Как пояснила Памфилова, это связано с тем, что горизбиркомом "не были приняты достаточные меры реагирования, направленные на противодействие выявленным нарушениям законодательства о выборах, а также в связи с недостатками в рамках формирования избирательных комиссий муниципальных образований".

ЦИК поручил горизбиркому Петербурга провести всесторонний анализ работы избиркомов в ходе муниципальных выборов и рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения законодательства о выборах, к ответственности вплоть до расформирования отдельных комиссий. Городской избирком Санкт-Петербурга сообщал, что проведет анализ работы комиссий на территории города до 25 октября.