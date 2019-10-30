Песков не исключил, что Путин в Венгрии может обсудить проблемы на Украине

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин, отправляющийся в среду в Венгрию, обсудит с премьер-министром этой страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине.

"Там речь идет не о том, чтобы обсуждать правительство [Украины] новое или старое, правительство страны - это суверенное дело каждой из сторон", - сказал представитель Кремля журналистам в среду.

"Другое дело, что, безусловно, есть темы, которые одинаково вызывает обеспокоенность и у венгров, и у нас", - отметил Песков. Он уточнил, что имеет в виду "тему меньшинств в сопредельных районах". "Венгрия неоднократно говорила о своем неприятии тех процессов, которые там происходят", - напомнил он.

По мнению Пескова, "поэтому нельзя исключать, что как-то это [темы, связанные с Украиной] будут затрагиваться".