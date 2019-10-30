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В МИД РФ обеспокоены объявленными Украиной учениями вблизи российских границ

Ранее Киев сообщил, что часть воздушного и морского пространства Черного моря у побережья Херсонской области будет закрыто с 31 октября по 4 ноября в связи со стрельбами из ЗРК на полигоне "Ягорлык"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Любые военные маневры вблизи российской территории, в том числе объявленные Украиной учения в Херсонской области, вызывают обеспокоенность. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Любые учения вблизи нашей территории не могут не вызывать беспокойства", - ответил он на вопрос об учениях украинской армии.

В командовании Воздушных сил Украины 29 октября сообщали, что часть воздушного и морского пространства Черного моря у побережья Херсонской области будет закрыто с 31 октября по 4 ноября в связи со стрельбами из зенитных ракетных комплексов на полигоне "Ягорлык".

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