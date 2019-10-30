Глава Кабардино-Балкарии изменил структуру правительства региона

НАЛЬЧИК, 30 октября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков подписал указ об изменении структуры правительства республики. Соответствующий документ опубликован в среду на его официальном сайте.

Согласно документу министерство инфраструктуры и цифрового развития КБР преобразовано в министерство транспорта и дорожного хозяйства и министерство цифрового развития, а министерство промышленности и торговли в министерство промышленности, энергетики и торговли КБР. Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР стало министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора преобразовано в госкомитет КБР по тарифам и жилищному надзору.

Также указом главы региона утверждена структура исполнительных органов госвласти Кабардино-Балкарской Республики. "Установить, что председатель правительства Кабардино-Балкарской Республики имеет пять заместителей, в том числе двух первых заместителей", - отмечено в указе.

Правительству КБР в месячный срок необходимо утвердить положения об исполнительных органах госвласти Кабардино-Балкарской Республики, проведя необходимую реорганизацию. Указ вступает в силу со дня его подписания - 30 октября.