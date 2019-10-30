Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Кабардино-Балкарии изменил структуру правительства региона

Произошло преобразование нескольких министерств

НАЛЬЧИК, 30 октября. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков подписал указ об изменении структуры правительства республики. Соответствующий документ опубликован в среду на его официальном сайте.

Согласно документу министерство инфраструктуры и цифрового развития КБР преобразовано в министерство транспорта и дорожного хозяйства и министерство цифрового развития, а министерство промышленности и торговли в министерство промышленности, энергетики и торговли КБР. Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР стало министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора преобразовано в госкомитет КБР по тарифам и жилищному надзору.

Также указом главы региона утверждена структура исполнительных органов госвласти Кабардино-Балкарской Республики. "Установить, что председатель правительства Кабардино-Балкарской Республики имеет пять заместителей, в том числе двух первых заместителей", - отмечено в указе.

Правительству КБР в месячный срок необходимо утвердить положения об исполнительных органах госвласти Кабардино-Балкарской Республики, проведя необходимую реорганизацию. Указ вступает в силу со дня его подписания - 30 октября.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Патрушев обсудил с президентом Таджикистана сотрудничество в борьбе с терроризмом
Также стороны обсудили взаимодействие России и Таджикистана в форматах Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств и Организации Договора о коллективной безопасности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС