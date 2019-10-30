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Патрушев обсудил с президентом Таджикистана сотрудничество в борьбе с терроризмом

Также стороны обсудили взаимодействие России и Таджикистана в форматах Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств и Организации Договора о коллективной безопасности

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном борьбу с терроризмом и другие вопросы сотрудничества в сфере безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Николай Патрушев и Эмомали Рахмон обсудили широкий круг вопросов российско-таджикистанского сотрудничества в сфере безопасности, в том числе на антитеррористическом направлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались вызовы и угрозы безопасности в Центральной Азии, ряд вопросов международной повестки дня, а также темы, связанные с взаимодействием России и Таджикистана в форматах Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств и Организации Договора о коллективной безопасности.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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