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Главой администрации Феодосии утвердили прежнего сити-менеджера Сергей Бовтуненко

В начале октября исполняющим обязанности главы администрации был Александр Хренов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Администрацию крымской Феодосии по результатам конкурса возглавил Сергей Бовтуненко, который руководил исполнительной властью города с января 2019 года. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.

В начале октября, когда в Крыму началось масштабное обновление власти, Сергей Бовтуненко подал в отставку, исполняющим обязанности главы администрации стал Александр Хренов. 30 октября конкурсная комиссия рассмотрела документы и программы восьми претендентов на должность главы администрации Феодосии и представила в городской совет две кандидатуры.

"Было восемь кандидатов. Голоса распределились таким образом, что в финал вышли Сергей Байбуз [директор феодосийской управляющей компании] и Бовтуненко. Большинством голосов депутатов на сессии городского совета главой выбрали Бовтуненко", - сказал собеседник агентства.

54-летний Сергей Бовтуненко ранее возглавлял администрацию села Насыпное Феодосийского городского округа. В начале этого года в Феодосии сменилось городское руководство. После претензий главы Крыма Сергея Аксенова, бывший сити-менеджер Сергей Фомич и председатель местного горсовета Владимир Титаренко 15 января написали заявления об отставке. 18 января феодосийские депутаты проголосовали за их отставку, назначив Сергея Бовтуненко и.о. главы администрации.

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