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Путин и Орбан проводят переговоры в Будапеште

Предыдущие переговоры лидеров России и Венгрии прошли в Москве в сентябре 2018 года

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начали двустороннюю встречу в Будапеште. Переговоры проходят в среду в Кармелитском подворье, которое с недавних пор стало новой резиденцией главы венгерского правительства.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, "в ходе переговоров планируется обсудить комплекс вопросов российско-венгерского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем". По итогам встречи запланировано подписание ряда двусторонних документов. Предыдущие переговоры лидеров прошли в Москве в сентябре 2018 года, а последний до этого времени визит Путина в Будапешт состоялся в августе 2017 года.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Будапеште Путин в среду также встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока. Кроме того, президент РФ посетит одну из штаб-квартир Международной федерации дзюдо.

Кармелитское подворье, где проходят переговоры Путина и Орбана - архитектурный ансамбль, состоящий из здания бывшей церкви кармелитов и палат ныне недействующего монастыря. Орден кармелитов покинул это подворье в конце XVIII века, после чего кармелитская церковь была перестроена в Крепостной театр, который действовал, с перерывом на Первую мировую войну, до 1924 года. После Второй мировой войны здание было отреставрировано и до середины 1970-х годов здесь располагались различные госучреждения, после чего в подворье вновь был открыт театр.

В 2014 году Кармелитское подворье было официально определено как место новой резиденции премьер-министра Венгрии, которая была развернута здесь в начале 2019 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВенгрияПесков, Дмитрий СергеевичОрбан, Виктор
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