Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин проведет в декабре традиционную большую пресс-конференцию

Такая пресс-конференция станет для Путина уже 15-й с 2001 года
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию в декабре этого года. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, пресс-конференция пройдет в декабре", - сказал он в ответ на вопрос, состоится ли это мероприятие в декабре, как было в прежние годы.

Нынешняя ежегодная пресс-конференция станет для Путина уже 15-й с 2001 года. Такая пресс-конференция стала называться большой не только из-за количества участников, но и из-за длительности. Самой короткой по времени - 1 час 35 минут - была первая встреча Путина с журналистами в таком формате в 2001 году, самой продолжительной - 4 часа 40 минут - пресс- конференция 2008 года. Начиная с 2004 года, каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов. Длительность разговора зависит только от президента.

Песков обращал внимание на тот факт, что большие пресс-конференции российского лидера - "это беспрецедентный формат". "В мире мало кто устраивает подобные сессии общения с журналистами", - сказал он. "Но мы считаем это необходимым с точки зрения полного информирования СМИ и, при их помощи - всего общества о текущей ситуации и об итогах года", - добавил представитель Кремля. И подчеркнул: "Отсутствие какой-либо режиссуры тут налицо".

С 2001 года Путин встречается с журналистами в формате большой пресс- конференции ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года. После избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Путин: Конституционный комитет сможет напрямую обсудить в Женеве конституционную реформу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС