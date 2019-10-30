Замглавы МИД РФ Руденко обсудил с директором центра ОБСЕ урегулирование в Донбассе

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко и директор Центра по предотвращению конфликтов Секретариата ОБСЕ Марсель Пешко в среду обсудили присутствие организации в странах постсоветского пространства и урегулирование конфликтов в Приднестровье и на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов работы ОБСЕ и ее полевых присутствий в странах постсоветского пространства, а также проблематики урегулирования конфликтов в Приднестровье и на востоке Украины", - сообщили в дипведомстве.