Путин и Орбан обсудили перспективы нормализации отношений РФ и ЕС и транзит энергоресурсов

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с Орбаном перспективы нормализации отношений РФ и ЕС, урегулирование на Украине и вопрос транзита энергоресурсов.

"Конечно, говорили и об урегулировании кризиса на Украине, прежде всего применительно к проблемам энергетических маршрутов и снабжения как Венгрии, так и наших основных потребителей в Европе российскими энергоносителями", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он подчеркнул, что вопросы сотрудничества в энергетике стоят на первом месте в повестке дня с Венгрией, поскольку Россия обеспечивает порядка 60% потребностей Венгрии в нефти и 50% в природном газе. По оценке президента РФ, в этом вопросе сотрудничество с Венгрией налажено на высоком уровне и "все идет без всяких сбоев".

Российский лидер отметил подписание соглашения между "Транснефтью", "Лукойлом" и венгерской компанией MOL, которая позволит увеличить экспорт российского топлива в Венгрию по трубопроводу "Дружба". "Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в Западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе, в моменты пиковых нагрузок", - констатировал Путин. Он также отметил, что Россия рассматривает Венгрию, как одного из приоритетных партнеров для распределения поставок российского газа в Европу и по имеющимся на сегодняшний день маршрутам, и по новым маршрутам.

Глава государства заметил, что большое значение придается строительству Росатомом двух новых энергоблоков АЭС "Пакш". "Кстати, эта станция, четыре блока уже сейчас производят более 40% потребляемой в Венгрии электроэнергии, - сообщил Путин. - Ввод в строй дополнительных мощностей позволит удвоить объемы выработки электричества и удовлетворить растущий спрос венгерской экономики".

Турецкий поток

По словам Путина, работы по проекту "Турецкий поток" с Болгарией и Сербией будут завершены к концу следующего года.

"В конце этого года мы закончим весь "Турецкий поток", по Черному морю уже закончили работы, по территории закончим работу. В конце следующего года примерно закончим работы вместе с болгарскими и сербскими партнерами", - сказал он.

Путин отметил, что по венгерской территории пройдет всего 15 км "Турецкого потока". "В принципе, мы можем согласовать с нашими коллегами, и начать эту работу уже в начале следующего года, и закончить ее достаточно быстро", - сказал президент.

Российский лидер также отметил, что РФ будет приветствовать участие Венгрии в проекте "Турецкий поток", если страна выразит к нему интерес.

"Что касается сроков присоединения Венгрии к "Турецкому потоку", я насколько представляю, господин премьер-министр меня поправит, если я ошибаюсь, для Венгрии участие в этом проекте представляет интерес с точки зрения обеспечения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в энергетике Европы в целом. Мы будем только приветствовать, если это произойдет", - сказал он.

Решение Дании по "Северному потоку - 2"

По словам российского президента, Россия приветствует решение Дании по "Северному потоку - 2". Путин отметил, что Дания проявила себя ответственным участником процесса по диверсификации поставок газа на рынок Европы.

"Да, действительно, мы сегодня узнали, что датские власти выдали разрешение на работу в своей исключительной экономической зоне. Мы приветствуем такое решение. Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок", - сказал Путин.

Претензии по газу

Российский президент также отметил, что России и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору, при этом "Газпром" готов поставлять газ украинской стороне по значительно более низкой цене, чем она платит сейчас по "ложному" реверсу. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда например семь млрд долларов пытаются предъявить через украинские суды "Газпрому" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке. Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме", - отметил российский лидер.

По его мнению, "надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон". "Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, которую потребители газа российского получают на Украине сегодня", - сказал он, комментируя недавние трехсторонние газовые консультации.

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу. "То, что газ этот российский, сомнений нет. Никакого реверса там на самом деле нет. Это не реверс, это - ложный реверс. Но бог с ним, с этим ложным реверсом, главное, что выгода для Украина очевидна. И для конечного потребителя, и для комбыта, и для граждан, и для экономики в целом", - подчеркнул он.

Путин отметил, что состоявшиеся в понедельник переговоры, по оценке РФ, прошли конструктивно. "Мы знаем оценки некоторых чиновников Евросоюза, Еврокомиссии, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся, мы считаем, что они были конструктивными. Причем со всех сторон, включая наших украинских партнеров", - добавил президент России.

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