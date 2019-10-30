Путин: работа Конституционного комитета Сирии будет способствовать урегулированию кризиса

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Конституционный комитет Сирии в Женеве сможет обсудить сирийскую конституционную реформу без вмешательства извне. Такую точку зрения он высказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Политическому урегулированию сирийского кризиса будет способствовать работа Конституционного комитета, для создания которого Россия многое сделала вместе с партнерами из Турции и Ирана, - сказал Путин. - Несколько часов назад в Женеве, как вы знаете, началось первое заседание этого комитета. В рамках комитета правительство и оппозиция, представители сирийского гражданского общества могут напрямую, без вмешательства извне, работать над конституционной реформой, задачами государственного строительства и устойчивого развития страны".

Российский лидер высказал мнение, что это событие важное для Венгрии. Он уточнил, что имеет в виду миграционные процессы. По той же причине, по словам Путина, это важно и для всей Европы.

"В повестке дня переговоров с господином Орбаном было и обсуждение положения христианских общин, проживающих на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - рассказал президент, пообещав, что эту тему он еще обсудит на встрече с христианскими иерархами из государств региона. Путин подчеркнул, что Россия готова взаимодействовать с Венгрией и другими заинтересованными сторонами, чтобы оказывать поддержку христианам в конфликтных регионах Ближнего Востока и Северной Африки. "Для нес неприемлемы факты преследования представителей любых конфессий за религиозные убеждения", - заявил президент РФ. "Ближний Восток - это колыбель христианства, а между тем христиане Ближнего Востока находятся сегодня - в прямом смысле этого слова - в бедственном положении. Их преследуют, убивают, насилуют, грабят. Россия делает все для того, чтобы поддержать христиан на Ближнем Востоке", - сказал Путин.

Глава российского государства добавил, что Россия проводит такую работу в тесном сотрудничестве с властями стран ближневосточного региона. Например, в Сирии, как отметил Путин, РФ оказывает поддержку не только христианам, но и представителям ислама, помогает в восстановлении мечетей в этой стране, оказывает гуманитарную помощь. Поддержка оказывается и представителям иудаизма. "Иудеям тоже помогаем, в том числе в восстановлении их святынь на территории Сирии, сотрудничаем с ними фактически на постоянной основе", - добавил президент РФ.

В то же время, по словам Путина, христиане в этом регионе сейчас наиболее гонимая группа населения. "Мы исходим из того, что мы обязаны их поддержать, и здесь речь не идет о каких-либо соглашениях. О чем можно подписывать соглашения с представителями христианских конфессий в Сирии? Им нужно просто помочь, помочь сохраниться, восстановить свои святыни, приходы", - подчеркнул он.

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