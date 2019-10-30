РФ отвергла предложения о модернизации Венского документа по мерам безопасности

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Предложение западных стран по модернизации Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности лишено практического смысла. Об этом заявил в среду зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая на Первом комитете Генассамблеи ООН.

Венский документ был принят 30 ноября 2011 года на пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности. Его целью является уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ. Государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах.

"Подтверждаем негативное отношение к идее модернизации Венского документа. В условиях конфронтации и курса НАТО на сдерживание России даже техническое переиздание не имеет смысла", - сказал Белоусов.

"Тысячи военнослужащих НАТО на непрерывной ротационной основе появляются там, где их никогда не было - вблизи российских границ, - отметил он. - Некоторые районы Балтики все больше начинают напоминать прифронтовые зоны".

"Считаем необходимым использовать все возможности для снижения напряженности и активизации сотрудничества", - подчеркнул Белоусов.

"В целом приходится констатировать, что при существующем дефиците доверия ожидать существенного продвижения в сфере контроля над дополнительными вооружениями в Европе не приходится", - заключил дипломат.