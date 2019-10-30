Путин из Будапешта прибыл в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, завершивший в среду визит в Венгрию, прибыл в Калининград, где будет работать в четверг. В программе главы государства - встреча с представителями общественности, заседание президиума Госсовета и посещение Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь".

Как сообщила пресс-служба Кремля, в Светлогорске, находящемся в нескольких десятках километров от Калининграда, Путин проведет расширенное заседание президиума Государственного совета "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения". Там же состоится встреча с представителями общественности. Затем глава государства осмотрит Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и корвет "Гремящий", спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания.

Предполагается, что на заседании президиума Госсовета выступят руководитель рабочей группы по направлению "Здравоохранение", губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Вероника Скворцова, высшие должностные лица субъектов РФ - руководители подгрупп рабочей группы. Рабочая группа подготовила доклад о мерах, которые нужно предпринять для повышения доступности и качества медицинской помощи в регионах.

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. За 70 лет на заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. В настоящее время контрольный пакет акций ОАО "ПСЗ "Янтарь" контролирует государство в лице АО "Объединенная судостроительная корпорация".

"Гремящий" - головной корвет проекта 20385, заложенный 1 февраля 2012 года и спущенный на воду в июне 2017 года. Корветы этого проекта разработаны ЦМКБ "Алмаз", предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Корвет "Гремящий" станет первым кораблем - носителем ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте. Планируется, что он войдет в состав флота до конца 2019 года.