Военная полиция РФ в Сирии выходит по пути совместного с турецкой стороной патрулирования

АЙЛИШАР /Сирия/, 31 октября. /ТАСС/. Российская военная полиция из пункта пропуска Айлишар на северной границе Сирии отправляется по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования.

"Маршрут сложный, потому что акцент сделан на то, чтобы военная колонна с таким количеством техники не входила в город Кобани. Поэтому город объезжается по проселочным дорогам", - сообщил журналистам офицер военной полиции ВС РФ Иван Жуков.

Патрулирование на маршруте протяженностью 160 км будет осуществлять колонна в составе трех бронеавтомобилей "Тигр" и одного БТР. Маршрут пройдет вдоль сирийско-турецкой границы и не будет отдаляться от нее дальше, чем на 10 км.

На пути колонны расположена небольшая деревня, которая совсем недавно оправилась от бомбежек. Местная жительница Саусан Халли говорит, что бежать было некуда, пришлось все неспокойное время пережидать в подвале. Ее муж и родители погибли. Теперь воспитывать детей помогают соседи.

"У нашей девочки по телу пошли белые пятна. Врачи говорят, это какое-то нервное заболевание. Ребенок с самого рождения не видел ничего, кроме войны. Скорее должен наступить мир, чтобы наши врачи вернулись сюда и вылечили наших детей", - сказала Саусан Халли.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.