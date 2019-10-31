Россия на консультациях в Женеве предъявит США претензии по выполнению ДСНВ

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Россия на предстоящих 7 ноября в Женеве двусторонних консультациях предъявит США претензии по выполнению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Будут обсуждаться все вопросы, связанные с выполнением обязательств в рамках этого договора, - отметил он. - У нас есть определенные претензии к американской стороне, они все хорошо известны. Они связаны с зачетом американской стороной своих сокращений [вооружений], которые были сделаны не в соответствии с методами и средствами, предусмотренными договором".

Двусторонние консультации пройдут в Женеве и начнутся 7 ноября. Российскую делегацию на них возглавит заместитель главы департамента МИД РФ, в нее также войдут представители Минобороны, указал Белоусов.

При этом дипломат подчеркнул, что данная встреча не имеет никакого отношения к теме продления ДСНВ. "Это не связано с обсуждением дальнейших перспектив, стратегических и глобальных вопросов ядерного разоружения или контролем за этим видом вооружения", - сказал он.

Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в 2010 году. Действие договора истекает 5 февраля 2021 года. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Продление ДСНВ

Белоусов считает, что США могут намеренно откладывать переговоры по продлению ДСНВ, чтобы он прекратил действие автоматически.

"Мы давно предложили американцам продление, - отметил он. - Мы говорим, что теряем время, по мере приближения истечения срока его действия остается все меньше возможностей провести все необходимые процедуры для его продления". "Постоянно указываем на это американцам. Пока нам окончательного ответа не дают", - констатировал дипломат. "Может быть, таким образом они пытаются с себя снять ответственность за прекращение действия этого договора, разведя руками - не хватило времени, - предположил он. - Такой вариант возможен".

Белоусов пояснил, что процедура продления "сравнима с ратификацией и может занять очень длительный срок". "То есть если у нас останется два месяца до истечения действия договора, мы можем просто утратить технические возможности сделать это по формальному признаку - времени не хватило - и договор прекратил свое существование", - сказал он.

Договор остается в силе в течение 10 лет, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Переговоры по ядерному разоружению

Белоусов сообщил, что Россия не возражала бы против многостороннего формата переговоров по ядерному разоружению с участием США и Китая, однако в первую очередь обеспокоенности Москвы касаются западных стран.

"Американцы продвигают идею начала трехсторонних переговоров Россия - Китай - США, прежде всего по контролю над ядерным вооружением и ядерному разоружению, - отметил он. - Китай категорически против такого диалога".

"Мы не против запуска многостороннего формата по ядерному разоружению, но для нас интерес представляет в первую очередь не Китай, потому что Китай наш стратегический партнер. Мы его не рассматриваем как военную угрозу, а наоборот, как нашего союзника", - пояснил Белоусов.

"У нас есть озабоченность в связи с ядерными арсеналами Великобритании и Франции, которые являются союзниками США, и не учитывать их ядерные возможности при рассмотрении вопросов дальнейшего сокращения ядерных вооружений мы не имеем права", - подчеркнул он.