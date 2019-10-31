Губернатор Камчатского края назначил министров природных ресурсов и сельского хозяйства

ТАСС, 31 октября. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин назначил руководителем регионального министерства природных ресурсов и экологии Алексея Кумарькова, а главой министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности - Вячеслава Черныша. Об этом сообщают на сайте правительства Камчатского края.

Оба руководителя до настоящего момента были временно исполняющими обязанности министров. Назначение они получили в сентябре 2019 года.

"С 1 ноября руководителем краевого Минприроды станет Алексей Кумарьков, главой Минсельхоза субъекта - Вячеслав Черныш", - говорится в сообщении.

Илюхин отметил, что надеется в ближайшее время услышать предложения по возможному реформированию министерств, внесению изменений в их деятельность, в том числе с точки зрения кадров.

"Давайте договоримся, что в первой декаде ноября вы такие решения подготовите. Мы должны понимать, что Камчатка - это то место, которое требует большого внимания и трепетного отношения к экологии. В этой части министерство должно проявить себя в полной мере. Это касается как непосредственно деятельности по охране окружающей среды, так и воспитания у камчатцев и гостей полуострова бережного отношения к нашей уникальной природе", - обратился Илюхин к Кумарькову.

Кумарьков вырос на Камчатке, в 2003 году окончил Национальный исследовательский Томский политехнический университет по специальности "геоэкология". Работал на различных должностях в территориальных органах Минприроды России в Хабаровске. В министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края работает с декабря 2008 года, пройдя путь от ведущего специалиста отдела охраны окружающей среды до должности заместителя министра - начальника отдела экономики и организационно-правового обеспечения.

Черныш родился в Петропавловске-Камчатском. В 2009 году закончил Камчатский государственный технический университет по специальности "экономист" и начал работу в министерстве экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края в должности специалиста. В 2014 году стал начальником отдела министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности субъекта. В 2017 году повышен до заместителя министра - начальника отдела экономики и финансового анализа министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.