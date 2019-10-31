МИД РФ заявил, что Москва готова подписать соглашение с Минском о взаимном признании виз

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Российская Федерация выполнила все внутригосударственные процедуры по проекту соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз и готова подписать документ в любой момент. Об этом заявил в четверг заместитель директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Ветров на заседании комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ.

"Российская сторона выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания, ожидаем аналогичных шагов от белорусской стороны. Текст [документа] готов к подписанию в любой момент", - отметил представитель МИД РФ.

По словам Ветрова, соглашение о взаимном признании виз является одним из первых шагов по формированию единой миграционной политики. Подготовленный проект концепции миграционной политики Союзного государства и плана ее реализации на период до 2025 года создает правовую основу "для въезда, пребывания, транзита граждан третьих государств, а также определяет процедуры, связанные с пересечением внешней границы Союзного государства". "Иными словами, идет формирование "шенгена" для двоих", - сказал Ветров. "Многое на этом пути уже сделано", - констатировал замглавы департамента МИД РФ.

Как сообщил в свою очередь первый заместитель начальника департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Виталий Наумчик, проект концепции в целом согласован белорусской и российской сторонами. "Сейчас белорусская сторона проводит урегулирование некоторых вопросов в некоторых министерствах", - сказал Наумчик. В свою очередь представитель МВД РФ в Белоруссии Антон Александров сообщил, что проект концепции по единой миграционной политике находится на согласовании в Минфине РФ.

Ранее планировалось, что межправительственное соглашение между Москвой и Минском о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, однако этого не произошло. Белорусская сторона объяснила это необходимостью проведения перед подписанием документа внутригосударственных процедур. Проект документа предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Белоруссию.

Новость обновлена (10:54 мск) - добавлены высказывания представителя МИД РФ