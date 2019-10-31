Посол России в Сербии рассказал о беспрецедентном уровне отношений Москвы и Белграда

БЕЛГРАД, 31 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Отношения России и Сербии вышли на беспрецедентно высокий уровень, они сопровождаются интенсивным и доверительным политическим диалогом. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Двустороннее взаимодействие вышло на беспрецедентно высокий уровень при особой интенсивности доверительного политического диалога. Российско-сербские отношения развиваются в полном соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве: как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, это работающий, действующий документ, который дает конкретные результаты", - заявил дипломат.

В то же время, по его словам, Сербия и Балканы требуют еще большего информационного присутствия России.

Посол особо отметил взаимодействие Москвы и Белграда в борьбе с попытками переписать историю. "Отмечу традиционное, непоколебимое сотрудничество между Россией и Сербией в мемориальной сфере, в деле противодействия попыткам переписывания истории Второй мировой войны, попыткам глумления над нашими общими ценностями. 20 октября мы вместе отметили 75-летие освобождения Белграда во Второй мировой войне", - напомнил он, отметив, что гостем торжественных мероприятий в сербской столице 19 октября стал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Двусторонние контакты

Российско-сербские отношения характеризуются высокой интенсивностью двусторонних контактов, отмечает дипломат. Так, 13-15 октября в работе Ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, прошли ее двусторонние переговоры с высшим руководством Сербии.

В рамках визита в Белград Дмитрия Медведева состоялись переговоры с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьером Сербии Аной Брнабич по широкому спектру тем. 25 октября встреча Медведева и Брнабич прошла уже в подмосковном Сколково, где было подписано соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и ЕАЭС, указал Боцан-Харченко.

Стратегические проекты

Важнейшим направлением двустороннего сотрудничества являются крупные стратегические проекты, которые реализуются российскими компаниями в Сербии. "Во-первых, по линии "Газпром нефть" - это работа компании НИС, которая расширяет свою деятельность, добычу, производство. Высокими темпами осуществляются проекты по линии РЖД. Конечно, это "Турецкий поток", потому что после Турции самая активная страна в его реализации - Сербия. Отмечу, что начинания последних лет - стратегические в смысле как нашего двустороннего сотрудничества, так и российского экономического и энергетического присутствия в регионе и шире в Европе", - указал российский дипломат.

По его словам, "строительство будет в Сербии осуществлено в сроки", и "сербский участок озабоченности не вызывает".

Вопрос Косова

Одной из важнейших тем как на Балканах, так и в международной повестке является вопрос Косова и Метохии. По словам Боцан-Харченко, "косовская проблема должна решаться при инициативе Белграда".

"Сербское руководство это отлично понимает и играет первую скрипку. Неоднократно говорилось на самом высоком уровне, что Россия Сербии оказывала, оказывает и будет оказывать всемерную поддержку как друг Сербии, партнер Сербии и как постоянный член Совета Безопасности ООН. Косово является неотъемлемым пунктом повестки дня Совета Безопасности, исходим из этого. Внимание СБ ООН к этой теме не должно сокращаться, это тоже один из залогов и предпосылок решения косовского вопроса", - уверен посол.

ВТС

Сотрудничество в военно-технической сфере является традиционным для Москвы и Белграда. В 2018 году Сербии были переданы шесть истребителей МиГ-29, в 2019 году Сербия в рамках российской военно-технической помощи получила десять БРДМ-2 и - досрочно - три транспортных вертолета Ми-17В-5. Планируется поставка в Сербию четырех боевых вертолетов Ми-35М, 30 танков Т-72 и 20 боевых машин БРДМ-2, ЗРПК "Панцирь-С1", напомнил Боцан-Харченко.

"В общем, для армии это значительный прирост техники. Причем Сербии передается и продается весьма современная техника, модернизированная. Заявления о том, что это старая и никчемная техника, абсолютно несостоятельны", - заявил дипломат. Он также напомнил о многочисленных военных учениях РФ и Сербии, а также о постоянном общении министров обороны и начальников генштабов: "это диалог на высоком уровне, который сейчас приобретает новое содержание и динамику".

Особенно важно, что российско-сербское военно-техническое сотрудничество выстраивается "строго в международно-правовых рамках с учетом всех международных ограничений и всех требований в этой сфере", добавил дипломат.