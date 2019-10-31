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Косачев призвал обсуждать провокации Украины в отношении России на международном уровне

В частности, сенатор предлагает провести международный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе

ВОЛГОГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Сенатор Константин Косачев считает, что Украина допускает нарушения международного права, игнорирует мнение своих жителей и совершает очевидные провокации в отношении России - эти действия должны стать предметом международной дискуссии.

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"Должна сложиться трезвая оценка того, что делали и продолжают делать власти Украины, - сказал председатель комитета по международным делам Совета Федерации в беседе с ТАСС в четверг на площадке Дней международного бизнеса Волгоградской области. - Очевидно нарушают международное право, очевидно провоцируют Россию на какие-то ответные действия, которые будут выдаваться за агрессию со стороны России, которой и в помине нет. И раз за разом игнорируют настроения людей, которые живут на Украине или которые в свое время переопределили статус Крыма. Все это должно становиться предметом самой широкой международной дискуссии".

Косачев предлагает, в частности, провести международный трибунал по провокации, которую военные катера Украины устроили в ноябре 2018 года, нарушив порядок прохождения территориального моря РФ при следовании из Черного в Азовское море. Корабли по факту нарушения госграницы РФ были задержаны, экипажи арестованы.

"Думаю, что с учетом поддержки со стороны Запада властей Украины - прежних и нынешних, <…> рассчитывать, что мы сможем продвинуться вперед в реализации этой инициативы на данном этапе не приходится. <…> Запад, к сожалению, во многом контролирует деятельность международных юридических, правовых инстанций. Но международный трибунал уместен как инициатива, как способ привлечения дополнительного внимания к тем преступлениям, тем правонарушениям, которые совершает Украина в сфере международного права", - отметил сенатор.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года в Крыму прошел референдум по вопросу воссоединения с Россией, участвовали более 80% избирателей. За воссоединение проголосовало более 95%. В марте 2014 года Республика Крым и Севастополь были включены в состав РФ. Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаРоссия
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