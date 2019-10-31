Косачев: Facebook окончательно утратит нейтральный статус, удаляя неугодные США аккаунты

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что компания Facebook может окончательно потерять свой нейтральный статус, занимаясь "прицельной чисткой" аккаунтов, вызывающих недовольство руководства США.

Как сообщалось в опубликованном в среду заявлении главы отдела кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера, специалисты компании, которой принадлежит одноименная социальная сеть, прекратили работу нескольких десятков страниц и учетных записей, якобы связанных с Россией и ориентированных на влияние на ряд африканских государств. По его утверждению, речь идет о "трех сетях, состоящих из аккаунтов, страниц и групп в Facebook и Instagram для осуществления иностранного вмешательства".

"Судя по всему, уважаемый Facebook намеревается окончательно утратить нейтральный статус, занявшись прицельной "чисткой" аккаунтов, вызывающих недовольство руководства США. Иначе никак не объяснить ликвидацию сразу трех российских сетей аккаунтов, которые якобы пытались влиять на общественное мнение в африканских странах", - написал Косачев на своей странице в Facebook в четверг.

Он считает надуманными предъявленные претензии к удаленным ресурсам, среди которых размещение постов, посвященных российской политике в Африке и местным выборам, в части из которых содержалась критика французской и американской политики, а также публикация новостей RT и Sputnik.

"Как говорится, и смех, и грех. По таким критериям нужно вычистить из российского сегмента интернета и Facebook практически все русскоязычные ресурсы и частные аккаунты иностранных СМИ и блогеров, критикующих политику наших властей. И это я не беру случаи, когда на страницах иносми в том же Facebook размещались прямые инструкции российской аудитории, как голосовать или ходить на митинги", - отметил сенатор.

Он обратил внимание, что в этом вопросе, когда речь шла о нарушении российского законодательства, руководство компании не было столь принципиально. "Ну и правда, ведь американские и европейские СМИ за все хорошее, а российские желают только зла тем же бедным африканцам. И кто их еще защитит от пагубного влияния, как не американские цензоры?" - написал глава международного комитета СФ.

"Опять все та же попытка объяснить чьи-то провалы и успехи - на сей раз в Африке - теориями заговора и действиями блогеров. Все это мы проходили по американским выборам, обкатывается в Европе, а теперь и до Африки добрались. Не хочется признавать, что реалии в мире меняются, гораздо проще увидеть подрывную деятельность очередных "тринадцати блогеров", которые взяли и перевернули всю ситуацию в очередной стране. И ведь верят же...", - добавил Косачев.