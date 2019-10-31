Приятнов сложил полномочия сенатора Хабаровского края после истории с судимостью

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сенатор от Заксобрания Хабаровского края Дмитрий Приятнов сложил свои полномочия после истории с его судимостью, данные о которой вовремя не попали на сайт краевой избирательной комиссии. Об этом сообщил журналистам председатель фракции ЛДПР в Законодательной думе края Сергей Зюбр.

Ранее зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что комиссия проведет анализ работы главы избирательной комиссии Хабаровского края Геннадия Накушнова в связи с регистрацией имевшего судимость кандидата от ЛДПР Дмитрия Приятнова, который в сентябре был избран депутатом региональной думы. По его словам, избирательная комиссия Хабаровского края не выполнила свои полномочия, предписанные законом.

"Сегодня нами было принято заявление от Дмитрия Приятнова о сложении полномочий сенатора Хабаровского края", - сказал Сергей Зюбр.

Накушнов в разговоре с ТАСС объяснил ситуацию невнимательностью сотрудников. По его словам, в заявлении Приятнова о согласии баллотироваться данные о судимости отсутствовали, а 21 августа ЦИК передал краевому избиркому сведения информационно-аналитического центра МВД России о том, что в октябре 2008 года Приятнов был осужден к одному году лишения свободы условно. Этот документ передали секретарю, который, по словам Накушнова, не придал ему значения и не предпринял никаких действий.

Накушнов связал произошедшее с большой нагрузкой на сотрудников избиркома. В краевом избиркоме ведется внутренняя проверка.

Законодательная дума Хабаровского края 23 октября избрала Приятнова сенатором от заксобрания региона, в этот же день он сложил с себя полномочия депутата. Он был избран депутатом краевой думы в сентябре 2019 года, представлял ЛДПР. По данным сайта избиркома края, у Приятнова есть погашенная в 2009 году судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). В Совете Федерации Приятнов сменил Виктора Озерова.