Косачев считает резолюцию по участию России в G7 предвыборной атакой демократов на Трампа

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/.Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает резолюцию против участия России в саммитах G7, одобренную комитетом Палаты представителей Конгресса США, очередной предвыборной атакой демократов на президента Дональда Трампа, которая снова осуществляется за счет РФ.

"Очередная предвыборная атака демократов на Трампа, и как всегда - за счет России", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Основания для принятия такой антироссийской резолюции глава международного комитета СФ назвал фейковыми. "Россия, мол, аннексировала Крым, а еще "продолжает подрывать демократию и права человека как дома, так и за рубежом". Чем хороша эта мантра про "подрыв демократии" - если ее повторить многократно, то она становится как бы само собой разумеющейся, ее уже не надо обосновывать", - констатировал Косачев.

Он отметил, что необоснованные антироссийские выпады скоро "приедятся" американской аудитории. "Не сразу, но неизбежно", - полагает сенатор.

Парламентарий также напомнил о позиции РФ по поводу участия в "семерке". "Мы давно все сказали: не рвемся, не считаем участие поощрением, а реальные дела обсуждаются в других форматах, из которых Россию нельзя исключить даже самым суровым актом Конгресса США", - заключил он.

О резолюции и G7

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в среду единогласно одобрил резолюцию против того, чтобы Россия принимала участие в саммитах Группы семи до тех пор, пока она не будет "уважать территориальную целостность своих соседей".

Вместе с тем резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

Теперь данную инициативу рассмотрит Палата представителей полного состава.

Трамп по итогам завершившегося 26 августа во французском Биаррице саммита Группы семи заявил, что склонен добиваться возрождения Группы восьми с участием России, невзирая на непопулярность этой инициативы в американском истеблишменте и не считаясь с внутриполитическими соображениями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил журналистам, что возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, ведь многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом Песков напомнил, что Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.