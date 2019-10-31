Лавров: РФ надеется, что Зеленский обеспечит выполнение приказов по отводу сил в Золотом

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывается, что президент Украины Владимир Зеленский обеспечит выполнение своих приказов по разведению сил в Золотом. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером.

"В Станице Луганской разведение пусть не сразу и непросто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом. Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов", - сказал Лавров.

Он также напомнил, что договоренность о разведении сил и средств на трех пилотных участках - Станице Луганской, Петровском и Золотом была достигнута более трех лет назад на саммите "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) в Берлине. "И с тех пор все эти годы при режиме [бывшего президента Украины Петра] Порошенко создавалось впечатление, что он хочет не разводить силы и средства, а "разводить" мировое сообщество, говоря современным русским языком, и всячески выдумывал искусственные причины, которые отодвигали даже начало самых первых шагов по разведению сил и средств", - добавил глава МИД России.

Лавров указал, что с приходом к власти на Украине Зеленского ситуация действительно изменилась.

Кроме того, российский министр указал, что достижение договоренности в контактной группе начать разведение сил и средств в Петровском 4 ноября говорит о движении в правильном направлении. "Так что мы движемся в правильном направлении, но во-первых, надо довести все эти действия до конца, а во-вторых, напомню еще раз, это всего-навсего три небольших населенных пункта. А мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и, конечно же, прекратить нарушения режима прекращения огня", - сказал он.

Лавров сообщил, что обсуждал в четверг с генеральным секретарем ОБСЕ статистику, которую распространяет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. "Нарушения, допускаемые Вооруженными силами Украины в порядке обстрелов территории Луганской и Донецкой провозглашенных республик, в несколько раз превышают аналогичные действия со стороны ДНР и ЛНР. И статистика о том, кто инициирует такие обстрелы, также в несколько раз не в пользу Вооруженных силы Украины", - заключил глава МИД РФ.

В новость были внесены изменения (14:32 мск) — добавлена информация после второго абзаца.