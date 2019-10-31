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В СФ ждут от Приятнова заявление об отказе от полномочий или о включении в комитет

Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что Совет Федерации получил документы о наделении Дмитрия Приятнова полномочиями сенатора от Хабаровского края

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Совет Федерации получил документы о наделении Дмитрия Приятнова полномочиями сенатора от Хабаровского края, теперь он должен направить в палату заявление о вхождении в состав одного из комитетов Совфеда либо о досрочном прекращении своих полномочий, сообщил в четверг ТАСС глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Ранее председатель фракции ЛДПР в краевой думе Сергей Зюбр сообщил журналистам, что Приятнов сложил полномочия сенатора Хабаровского края после истории с его судимостью, данные о которой вовремя не попали на сайт краевой избирательной комиссии.

"В Совет Федерации поступили документы о наделении Приятнова полномочиями сенатора от Хабаровского края. Он официально с 23 октября (дата избрания сенатором от заксобрания региона - прим. ТАСС) является членом Совета Федерации, в дальнейшем от него должно поступить заявление о вхождении в тот или иной комитет либо заявление о досрочном прекращении своих полномочий", - пояснил Тимченео.

Он добавил, что любое из этих заявлений должен рассмотреть комитет СФ по регламенту, после этого Совет Федерации на пленарном заседании принимает окончательное решение. Ближайшее пленарное заседание палаты состоится 6 ноября.

Законодательная дума Хабаровского края 23 октября избрала Приятнова сенатором от заксобрания региона. Он был избран депутатом думы в сентябре 2019 года, представляет ЛДПР. По данным сайта избиркома края, у Приятнова есть погашенная в 2009 году судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Впоследствии Приятнов был делегирован краевой думой в Совет Федерации, где сменил Виктора Озерова.

Теги
Тимченко, Вячеслав СтепановичХабаровский край
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