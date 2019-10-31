Фургал обвинил хабаровский избирком в сознательном утаивании сведений о судимости сенатора

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал считает, что краевая избирательная комиссия могла сознательно утаить имеющуюся в ее распоряжении информацию о судимости кандидата от ЛДПР Дмитрия Приятнова, который был избран депутатом краевого законодательного собрания и сенатором от региона.

"Я не исключаю, что информацию о судимости [Приятнова] сознательно утаили. Человек подал заявление, начал баллотироваться в депутаты, в краевой избирком пришла справка о том, что он был судим. Краевой избирком эту справку прячет в сейф, [тем самым] избирком, по сути, обманывает и не исполняет свои обязанности", - сказал Фургал ТАСС.

Губернатор также отметил, что он намерен лично обратиться к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой провести тщательную проверку по данному факту.

Законодательная дума Хабаровского края 23 октября избрала Приятнова сенатором от заксобрания региона, в этот же день он сложил с себя полномочия депутата. Он был избран депутатом краевой думы в сентябре 2019 года, представлял ЛДПР. По данным сайта избиркома края, которая была опубликована после проведения осенних выборов, у Приятнова есть погашенная в 2009 году судимость по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). В Совете Федерации Приятнов сменил Виктора Озерова.