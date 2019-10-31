Лавров: диалог по взаимным поездкам журналистов Армении и Азербайджана продолжается

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Переговоры Еревана и Баку по вопросу взаимных поездок журналистов в рамках мер по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе идет при посредничестве секретариата Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), надежда на положительный исход диалога сохраняется. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Глава МИД РФ напомнил, что по итогам прошедшей в апреле встречи министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России совместно с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сформировались "перспективы целого ряда гуманитарных мер". "Тогда обсуждались в том числе и меры обмена удерживаемыми лицами, обмен телами погибших и взаимные поездки журналистов для того, чтобы чуть-чуть разрядить обстановку и продвигать атмосферу доверия, - сказал он. - По журналистам, как я знаю..., при посредничестве секретариата ОБСЕ диалог идет, есть надежда".

"Ситуация с [обменом] удерживаемыми лицами менее оптимистична, но мы все-таки исходим из того, что нужно двигаться в этом направлении", - добавил министр.

По его словам, выступления сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, США и Франции - в рамках запланированного на ноябрь постоянного совета ОБСЕ важно использовать для того, чтобы "сформировать более позитивную атмосферу" в ситуации конфликта в регионе. "Именно для того, чтобы сближать позиции и выходить на компромисс и нужны продолжающиеся усилия сопредседателей", - заключил Лавров.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в зоне Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией. Соглашение об установлении режима прекращения огня в зоне Нагорно-карабахского конфликта было достигнуто между Баку и Ереваном 12 мая 1994 года.