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Лавров считает, что объединительный потенциал ОБСЕ задействован не в полной мере

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва последовательно выступает за укрепление авторитета организации в европейских и международных делах

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) способна внести весомый вклад в восстановление доверия в Евроатлантике, однако ее соответствующий потенциал задействован не полностью. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

"Россия последовательно выступает за укрепление авторитета ОБСЕ в европейских и международных делах, - отметил он. - Организация призвана быть площадкой для взаимоуважительного диалога в целях выработки коллективных ответов на вызовы и угрозы, которые являются общими для всех стран Евроатлантики, да и за ее пределами".

При этом, продолжил Лавров, к сожалению, сегодня "объединительный потенциал ОБСЕ задействован далеко не в полной мере". "Мы были солидарны в том, что при наличии политической воли государств-участников организация способна внести значимый вклад в пока буксующий трудоемкий процесс восстановления доверия в Евроатлантике", - отметил он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что "стратегической целью должна оставаться реализация достигнутых на саммите 2010 года в Астане договоренностей о построении сообщества всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и неделимой безопасности в Евроатлантике и Евразии". "Это полностью вписывается в российскую инициативу в поддержку формирования Большого евразийского партнерства с участием всех стран и всех организаций на нашем общем континенте", - добавил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияГремингер, Томас
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